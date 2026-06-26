Ισόβια στον δράστη της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαγδεμβούργου στον Ταλέμπ Αλ Αμπντουλμοζέν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης το 2024 και τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2024 ο 51χρονος Σαουδάραβας, ο οποίος είχε λάβει άσυλο στη Γερμανία, οδήγησε ένα ενοικιασμένο βαν μέσα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου. Ένα αγόρι εννέα ετών και πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά. Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου, αμέσως μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Αλ Αμπντουλμοζέν είχε σχεδιάσει την επίθεση πολύ νωρίτερα, δεν επιδίωκε σοβαρούς ιδεολογικούς στόχους, αλλά έδρασε κυρίως με προσωπικά κίνητρα. «Ο κατηγορούμενος ενδιαφερόταν και ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του», ανέφερε ο ψυχίατρος που τον εξέτασε και διέγνωσε «ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας» και μια «τεράστια ανάγκη για προσοχή».

Ο δράστης κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία και έλαβε άσυλο στη Γερμανία την δεκαετία του 1990. Ήταν ήδη γιατρός και στη Γερμανία απέκτησε τον τίτλο της ψυχιατρικής ειδικότητας. Μέχρι λίγο πριν από την επίθεση, εργαζόταν ως ψυχίατρος σε κλειστή ψυχιατρική δομή για ψυχικά ασθενείς παραβάτες στο Μπέρνμπουργκ της Σαξονίας-'Ανχαλτ. Τα τελευταία χρόνια παρουσιαζόταν ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε επί χρόνια εμπλακεί σε διαμάχη με οργάνωση βοήθειας για πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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