Η Ουκρανία έπληξε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο του κύματος ολονύκτιων επιθέσεων με drones που έχει εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα στη ρωσική επικράτεια, σύμφωνα με ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram που επικαλείται το Reuters.

Ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάγεφ δήλωσε ότι υπέστη ζημιές μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Νοβομοσκόφσκ, 200 χλμ. νότια της Μόσχας.

Πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πρόκειται για το εργοστάσιο Azot, το οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει περιγράψει ως κρίσιμης σημασίας για την παραγωγή εκρηκτικών της Ρωσίας.

Το εργοστάσιο Azot, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός αμμωνίας και αζωτούχων λιπασμάτων στη Ρωσία, είχε πληγεί και στις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έχει εντείνει φέτος τα πλήγματα με drones βαθιά μέσα στη Ρωσία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πρόκληση οικονομικού κόστους και την υπονόμευση της ικανότητας της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο. Στο στόχαστρο του Κιέβου έχουν βρεθεί διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικοί σταθμοί και λιμάνια, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κίεβο έχει εξαπολύσει επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στον ίδιο στόχο μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ή εβδομάδων, διαταράσσοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών και επανεκκίνησης της λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Ο Μιλιάγεφ δήλωσε ότι υπέστησαν επίσης ζημιές γραμμές ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Τούλα, ενώ πρόσθεσε ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο αριθμός των drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία ήταν ο υψηλότερος φέτος. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 660 drones καταστράφηκαν πάνω από 12 ρωσικές περιφέρειες και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.



Πηγή: skai.gr

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