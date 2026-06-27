Μπεν-Γκβιρ: «Μέγα λάθος» η συμφωνία με το Λίβανο

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και πολιτικός της άκρας δεξιάς Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κατήγγειλε σήμερα ως «μέγα λάθος» τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Λίβανο απορρίπτοντας κάθε αξιοπιστία εκ μέρους του κράτους του Λιβάνου για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

«Ασφαλώς, παραμένουμε επί του παρόντος στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους (του Λιβάνου), αλλά το λιβανέζικο κράτος δεν θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», δήλωσε στο κανάλι του στο Telegram, την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας στην Ουάσινγκτον.

Καθώς η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει «υπουργούς της Χεζμπολάχ, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Λίβανο για να κατασχέσει τα όπλα» αυτής της οργάνωσης, τα οποία «μόνο οι στρατιώτες» του Ισραήλ θα καταστρέψουν, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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