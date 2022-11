Αποκαλύφθηκαν οι μασκότ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024»

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» αποκάλυψαν σήμερα (14/11) τις μασκότ των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, που μοιάζουν με φρυγικούς σκούφους, ένα σύμβολο ελευθερίας στη Γαλλία .

Οι μασκότ δεν απεικονίζουν ζώα, όπως συνέβη με το 65% των μασκότ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς όπως εξήγησε ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής, Τόνι Εστανγκέ «πάντα πρέπει να... σπας τους κώδικες».

«Αντί να ψάχνουμε για ένα ζώο τοτέμ, θέλαμε αυτές οι μασκότ να ενσαρκώσουν το γαλλικό πνεύμα, να φέρουν ένα ιδανικό και, μέσω αυτού, να μεταδώσουν τις αξίες της χώρας μας κι ένα μέρος της Ιστορίας μας» δήλωσε η Ζουλί Ματικίνε, διευθύντρια της εταιρείας "W & Cie" που δημιούργησε τις μασκότ.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷



