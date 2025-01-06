Ο ακροδεξιός ηγέτης της Αυστρίας, Herbert Kickl, έλαβε εντολή από τον Πρόεδρο Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν να σχηματίσει κυβέρνηση, βάζοντας τον αρχηγό του Κόμματος Ελευθερίας ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει καγκελάριος.

«Δεν έκανα αυτό το βήμα επιπόλαια», είπε ο Van der Bellen στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Θα συνεχίσω να διασφαλίζω ότι θα τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες του συντάγματός μας».

Παρά το γεγονός ότι προηγουμένως υποσχέθηκαν ότι δεν θα συνεργαστούν με τον Kickl, τα μέλη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος αντέστρεψαν τη στάση τους αυτή την Κυριακή, αφού ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ απέτυχε να σχηματίσει κεντρώο συνασπισμό και παραιτήθηκε. Ο 56χρονος Kickl συναντήθηκε με τον Van der Bellen στη Βιέννη τη Δευτέρα για να συζητήσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς περίπου 500 άτομα συγκεντρώθηκαν εκεί κοντά για να διαμαρτυρηθούν.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης ATX της Αυστρίας σημείωσε άνοδο 0,7% τη Δευτέρα, επίσημη αργία στην Αυστρία. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων παρουσίασαν μικρή μεταβολή στο 2,85%, σύμφωνα με τα γερμανικά ομόλογα.

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Εάν ο Kickl πάρει την εξουσία, θα ήταν η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα ηγείται της Αυστρίας μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που θα ενίσχυε την άνοδο εθνικισμού στην Ευρώπη. Με δύο εβδομάδες απομένουν μέχρι να αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ την προεδρία των ΗΠΑ, η Γερμανία ετοιμάζεται για εκλογές τον Φεβρουάριο στις οποίες η ακροδεξιά αναμένεται να κερδίσει έδαφος και η Γαλλία έχει αντιμετωπίσει εκλογικό αδιέξοδο μετά την αριστερή συμμαχία και την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Η Εθνική Συσπείρωση ξεπέρασε τους αντιπάλους στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου.

Το Κόμμα της Ελευθερίας έκανε εκστρατεία σε μια φιλορωσική, αντιμεταναστευτική πλατφόρμα και σκεπτικιστική για το κλίμα. Ο Kickl, μια διχαστική φιγούρα στο έθνος των περίπου εννέα εκατομμυρίων, ψηφίστηκε ως ένας από τους λιγότερο συμπαθείς πολιτικούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί το κόμμα του στα άκρα της εξουσίας. Αντιτάχθηκε επιθετικά σε μια εντολή εμβολίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας και υποστήριξε ακροδεξιούς ακτιβιστές που προωθούν τη μαζική απέλαση μεταναστών. Ορκίστηκε, επίσης, να συνεργαστεί με τον Βίκτορ Όρμπαν, τον αμφιλεγόμενο πρωθυπουργό στη γειτονική Ουγγαρία.

Το Λαϊκό Κόμμα για δεκαετίες προσπάθησε να κρατήσει μακριά το Κόμμα της Ελευθερίας, είτε σχηματίζοντας συνασπισμούς με αντίπαλα κόμματα είτε περιλαμβάνοντάς το μόνο ως κατώτερο κυβερνητικό εταίρο, ένα μέσο άσκησης κυριαρχίας. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου στη χώρα, στις οποίες το Κόμμα της Ελευθερίας κέρδισε 57 έδρες, από 26 το 2019, και το συνολικό του μερίδιο ψήφων αυξήθηκε σχεδόν κατά 13 μονάδες. Το Λαϊκό Κόμμα διεκδίκησε μόνο 51 έδρες, με απώλεια 20 εδρών.

Ενώ τα άλλα κόμματα της Αυστρίας προσπάθησαν να συρρικνώσουν το χάσμα των τάξεων μετά τις εκλογές για να κρατήσουν το Κόμμα της Ελευθερίας εκτός κυβέρνησης - αυτό που ο ηγέτης του κόμματος ονόμασε «στρατηγική πρόληψης Kickl» - η παραίτηση του Nehammer το Σάββατο έφερε τέλος σε αυτό. Αφού απέτυχε να καταρρίψει τον συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες και το φιλελεύθερο NEOS, ο προσωρινός διάδοχος του Nehammer, ο γραμματέας του Λαϊκού Κόμματος Christian Stocker, δήλωσε γρήγορα ότι ήταν έτοιμος να συζητήσει έναν συνασπισμό με το Freedom Party.

Ένα πολιτικό άστρο που σβήνει

Η αλλαγή είναι μια παραδοχή της φθίνουσας δημόσιας υποστήριξης του κόμματος, καθώς και της αποτυχίας του Nehammer να δελεάσει τους ψηφοφόρους μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον κάποτε πολιτικό θαύμα Sebastian Kurz το 2021. Ισχυροί επαρχιακοί ηγέτες και μια φατρία βιομηχάνων που συνδέονται με το Λαϊκό Κόμμα είχαν επίσης πιέσει για ευθυγράμμιση με την ακροδεξιά.

«Από χθες, η κατάσταση φαίνεται διαφορετική», δήλωσε την Κυριακή ο Στόκερ, μέχρι πρόσφατα οξύς επικριτής του Κόμματος της Ελευθερίας. «Αυτή η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χάνουμε χρόνο στις προεκλογικές εκστρατείες».

Οι πιθανότητες ενός συνασπισμού Κόμματος Ελευθερίας-Λαϊκού Κόμματος έχουν αυξηθεί σημαντικά, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο πρόωρο συμπέρασμα, δήλωσε ο Μάρκους Χάου, αναλυτής γεωπολιτικών κινδύνων στο VE Insight στη Βιέννη.

«Ο Kikl κρατά τα περισσότερα χαρτιά και, επομένως, μπορεί να αντέξει οικονομικά να είναι μαξιμαλιστής στη διαπραγματευτική του στάση», είπε ο How. «Εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, μπορεί απλώς να υποχωρήσει και να διεκδικήσει εκλογές που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα φέρει περαιτέρω συντριπτικά κέρδη» για το Κόμμα της Ελευθερίας.

Σε αντίθεση με τις νεότερες ακροδεξιές ομάδες στην Ευρώπη, το Κόμμα της Ελευθερίας δραστηριοποιείται στην Αυστρία εδώ και δεκαετίες. Στο παρελθόν, ο Kickl είχε αναφερθεί δημόσια στον Van der Bellen, 80 ετών, ως «γεροντική μούμια». Όταν υπηρετούσε ως υπουργός Εσωτερικών, ορισμένες ξένες υπηρεσίες πληροφοριών δεν τον εμπιστεύτηκαν αρκετά με αποτέλεσμα να σταματήσουν να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες με την Αυστρία.

Για να γίνει καγκελάριος, ο Kickl θα χρειαστεί να συμφιλιώσει τις πολιτικές του απόψεις με τους συντηρητικούς, οι οποίοι συνεχίζουν να κατέχουν ισχυρές θέσεις στην οικονομία και την κοινωνία της Αυστρίας.

Οι νέοι ηγέτες της Αυστρίας πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν σοβαρούς αντίθετους ανέμους για τους βιομηχανικούς παραγωγούς της χώρας μετά από χρόνια υψηλής αύξησης των μισθών και αυξανόμενες τιμές ενέργειας που βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα. Και μετά από δύο χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης, η Αυστρία πρέπει επίσης να εγκρίνει μέτρα εξυγίανσης του προϋπολογισμού δισεκατομμυρίων για να αποφύγει την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο Kickl είπε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην οικονομική ζωή, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, την ελευθερία και την ειρήνη.

«Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τον χαμένο χρόνο, τις χαοτικές συνθήκες και την τεράστια διάβρωση της εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Kickl την Κυριακή στο Facebook. «Σαφώς, το Κόμμα της Ελευθερίας ήταν και είναι το μόνο σταθερό σημείο στην αυστριακή πολιτική».





Πηγή: skai.gr

