Αιωνόβιος παππούς γιόρτασε τα 100α γενέθλιά του σε διάσημο στριπ κλαμπ του Ντάλας (βίντεο - φωτογραφίες)

Συνήθως, όταν κάποιος γίνεται 100 χρονών, η οικογένεια μαζεύεται γύρω του με μια τούρτα και – σε κάποιες χώρες – λαμβάνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα από το κράτος.

Στο Ντάλας των ΗΠΑ μια κόρη αποφάσισε να γιορτάσει τα 100α γενέθλια του αγαπημένου της μπαμπά – και να του κάνει το καλύτερο δώρο – στο πιο διάσημο στριπτιτζάδικο της πόλης.

Μάλιστα, η ίδια ήταν εκεί και τον πρόσεχε για «να μην ενθουσιαστεί υπερβολικά και τα πράγματα πάρουν άσχημη τροπή».

Texas father celebrates 100th birthday at a strip club, thanks to his daughter. https://t.co/HTiRA1RU4A