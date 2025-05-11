Πάπας Λέων ΙΓ: Ο πρώτος ποντίφικας που κινηματογραφήθηκε το 1896 – Δείτε βίντεο

Ένα ψηφιακά αναμορφωμένο και επιχρωματισμένο βίντεο δείχνει τον Πάπα Λέοντα ΙΓ' το 1896, τον πρώτο Ποντίφικα που κινηματογραφήθηκε ποτέ.

Όταν πέθανε ο Ναπολέων Βοναπάρτης, στις 5 Μαΐου 1821 εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης, ο Πάπας Λέων ΙΓ' (λατ.: Leo XIII, 2 Μαρτίου 1810 - 20 Ιουλίου 1903), ήταν 11 ετών.



Το φιλμ δείχνει τον ηλικιωμένο (86 ετών όταν γυρίστηκε το φιλμ) Πάπα να ευλογεί χαμογελώντας τους πιστούς. Σημειώνεται ότι το 1896 τελέστηκαν στην Αθήνα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Γεννήθηκε ως Βιτσέντσο-Τζοακίνο-Ραφαέλε-Λουίτζι Πέτσι, ήταν Ποντίφικας. Αρχιεράτευσε για 25 έτη και 5 μήνες. Ήταν ο γηραιότερος πάπας, καθώς απεβίωσε 93 ετών και είχε την τρίτη μακρύτερη θητεία (την πρώτη είχε ο Πίος Θ΄ και τη δεύτερη ο Ιωάννης-Παύλος Β΄).

Πέθανε στις 20 Ιουλίου 1903 και η ταφή του έγινε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Το 1924 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Άγιο Ιωάννη του Λατερανού.

