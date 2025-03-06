Πάπας Φραγκίσκος: Σταθερή η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι και την αίθουσα Τύπου του Βατικανού, η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου παραμένει σταθερή.

Σήμερα δεν παρουσίασε αναπνευστικές κρίσεις και συνέχισε τις ασκήσεις κινησιοθεραπείας, όπως και της αναπνοής. Ο ποντίφικας είναι απύρετος, ενώ οι τιμές των αιματολογικών εξετάσεων είναι στα ίδια επίπεδα με αυτές των περασμένων ημερών.

Οι γιατροί δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της υγείας του και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές, το επόμενο ιατρικό ανακοινωθέν πρόκειται να εκδοθεί το Σάββατο.

Το πρωί ο Φραγκίσκος κοινώνησε, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως αναφέρεται, ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, προσευχήθηκε και αναπαύθηκε.

Ο πάπας σε σύντομο ηχητικό μήνυμά του, ευχαρίστησε τους πιστούς που προσεύχονται για την ίασή του

Σε ένα σύντομο ηχητικό μήνυμά του στα ισπανικά, ο πάπας Φραγκίσκος θέλησε να ευχαριστήσει τους πιστούς που προσεύχονται για την ίασή του. Το μήνυμα μεταδόθηκε απόψε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, κατά την προσευχή του Ροζάριο. Ο Φραγκίσκος, με αδύναμη φωνή, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ από καρδιάς για τις προσευχές υπέρ της υγείας μου, οι οποίες φθάνουν από την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Προσεύχομαι και εγώ από εδώ που βρίσκομαι. Ο Θεός να σας ευλογεί και η Παρθένος να σας προστατεύει. Ευχαριστώ».

Πρόκειται για μήνυμα είκοσι δευτερολέπτων το οποίο, όπως έκανε γνωστό το Βατικανό, ηχογραφήθηκε σήμερα, σύμφωνα με την επιθυμία του ποντίφικα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την αγάπη και την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε στην Ιταλία και παγκοσμίως προς το πρόσωπό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.