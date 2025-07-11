Περισσότερες από 100 πινακίδες - σε διάφορες γλώσσες - που προειδοποιούν για τους κινδύνους από την απόκρυψη παράτυπων μεταναστών σε φορτηγά οχήματα, θα τοποθετηθούν σε όλη τη Βουλγαρία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής Αντόν Ζλατάνοφ σε εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος στη Σόφια.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο κοινής εκστρατείας που ξεκίνησαν το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας, η βρετανική πρεσβεία στη Σόφια και η εθνική εγκληματολογική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των οδηγών και του ευρύτερου κοινού, προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά που αφορούν μετανάστες κρυμμένους μέσα σε φορτηγά οχήματα.

«Πριν από λίγες ημέρες, σταματήσαμε ένα φορτηγό στο οποίο ήταν κρυμμένοι περισσότεροι από 48 παράτυποι μετανάστες, σε πολύ κακή κατάσταση, αφυδατωμένοι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Καταφέραμε να τους σώσουμε με τη βοήθεια των υπηρεσιών έκτακτης ιατρικής βοήθειας στο Μπουργκάς», δήλωσε ο Ζλατάνοφ. Πρόσθεσε ότι περιστατικά με παράτυπους μετανάστες που κρύβονται μέσα σε φορτηγά συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά και οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές, συχνά με σοβαρές επιπλοκές στην υγεία τους ή θανάτους.

Ο Ζλατάνοφ προέτρεψε τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση για τυχόν ύποπτες συμπεριφορές. «Για παράδειγμα, αν ένας οδηγός σταματήσει σε βενζινάδικο και αγοράσει μεγάλη ποσότητα τροφίμων ή ελέγχει συχνά τον χώρο αποσκευών του ή παρκάρει σε ύποπτες τοποθεσίες», εξήγησε. Σημείωσε επίσης ότι ορισμένες φορές κάποιοι παράτυποι μετανάστες επιβιβάζονται κρυφά και κρύβονται μέσα σε φορτηγά χωρίς να το γνωρίζει ο οδηγός.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Τόνι Τοντόροφ δήλωσε ότι η μεταφορά παράτυπων μεταναστών με φορτηγά είναι μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. «Τέτοιες πράξεις είναι παράνομες και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών. Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης παραμένει βασική πρόκληση και κορυφαία προτεραιότητα για το υπουργείο», συμπλήρωσε.

Ο βρετανός πρέσβης στη Βουλγαρία, Ναθάνιελ Κόπσεϊ, τόνισε ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα έγκλημα που καταστρέφει και αφαιρεί ζωές. «Από σήμερα, αυτό το μήνυμα θα φτάσει σε ανθρώπους σε όλη τη Βουλγαρία», δήλωσε ο βρετανός πρέσβης.

