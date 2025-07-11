Ανακοίνωση για την ευρεία επιχείρηση που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης για τη διάσωση εκατοντάδων μεταναστών, ανοιχτά της Γαύδου εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, σημειώνοντας πως συνελήφθησαν 8 Αιγύπτιοι διακινητές.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό:

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Κόκκινου Πύργου, της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων και της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την ύπαρξη αλιευτικού σκάφους με μεγάλο αριθμό επιβαινόντων σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης, 5 παραπλέοντα και δύο αεροσκάφη της FRONTEX. Οι 515 αλλοδαποί (420 άνδρες, 16 γυναίκες, 79 ανήλικοι) επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν, με τη συνδρομή βοηθητικού σκάφους του ΠΑΘ, στο φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο ¨MESSINIAN SPIRE¨ σημαίας Μπαχάμες.

Τις πρωινές ώρες, το Φ/Γ κατέπλευσε στο αγκυροβόλιο του Λαυρίου, με τη συνοδεία του ΠΑΘ. Οι μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν σε δύο επιβατηγά-λάντζες και στη συνέχεια σταδιακά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαυρίου, ενώ πρόκειται να μεταφερθούν στην Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Σιντικής, καθώς και στα Κ.Υ.Τ. Διαβατών, Φυλακίου Έβρου και Μαλακάσας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν σε συνεργασία με στελέχη της ΔΑΠΘΑΣ και των λιμενικών Αρχών Ραφήνας, Πειραιά και Ελευσίνας οκτώ αλλοδαποί (υπήκοοι Αιγύπτου), ηλικίας 20, 24, 25, 33, 34, 34, 34 και 49 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/05 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨ και του άρθρου 187 του Π.Κ. ¨Εγκληματική οργάνωση¨.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Λαυρίου αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερεύνα την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και τη συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.