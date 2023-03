Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου κατά την απογείωση και «τσούλησε» έξω (βίντεο)

Τρομερή αναστάτωση και καθυστέρηση σε πτήση προκάλεσε ένας επιβάτης αεροπλάνου στο Λος Αντζελες, ο οποίος άνοιξε την έξοδο κινδύνου ενώ το αεροσκάφος είχε τροχιοδρομήσει και βρισκόταν σε διαδικασία απογείωσης.

Το περιστατικό συνέβη σε εσωτερική πτήση της Delta, από το Λος Αντζελες με προορισμό το Σιάτλ.

A Delta Air Lines passenger was arrested after opening one of the plane’s doors and sliding down an emergency exit slide as the plane prepared for takeoff from Los Angeles to Seattle Saturday, officials said. https://t.co/1Ibuonp3KT