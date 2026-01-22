ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε δεν πρότεινε συμβιβασμό σχετικά με την κυριαρχία στις συνομιλίες με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δεν πρότεινε κανένα συμβιβασμό σχετικά με την κυριαρχία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

«Ο Γενικός Γραμματέας δεν πρότεινε κανένα συμβιβασμό όσον αφορά την κυριαρχία κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο στο Νταβός», δήλωσε η Χαρτ, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

