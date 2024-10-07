Δύο Κινέζοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Καράτσι στο Πακιστάν, σύμφωνα με την κινεζική πρεσβεία στο Πακιστάν, η οποία έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

Σε δήλωση που εστάλη σε δημοσιογράφους, η οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν (BLA) ανέλαβε αργότερα την ευθύνη, αναφέροντας πως πρόκειται για έκρηξη παγιδευμένου αυτοκίνητου και ότι η επίθεση είχε στόχο ομάδα κινέζων υπηκόων.

Το πακιστανικό δίκτυο Geo News μετέδωσε ότι εκτός από τους νεκρούς, τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη χθεσινή έκρηξη. Η αστυνομία στο Καράτσι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Η κινεζική πρεσβεία και το γενικό προξενείο στο Πακιστάν καταδικάζουν με σφοδρό τρόπο αυτή την τρομοκρατική επίθεση, εκφράζουν βαθιά συλλυπητήρια για τα αθώα θύματα των δύο χωρών και την ειλικρινή συμπαράστασή τους στους τραυματίες και τις οικογένειές του», σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρεσβείας, στην οποία προστίθεται ότι η κινεζική πλευρά συνεργάζεται με τις πακιστανικές αρχές.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι ένας ακόμα Κινέζος τραυματίστηκε και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες.

Η ένοπλη οργάνωση BLA μάχεται για ανεξαρτησία στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Ιράν. Από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε τον Αύγουστο, περισσότεροι από 70 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο.

Οι επιθέσεις του BLA στοχεύουν συχνά κινεζικά συμφέροντα, ιδίως στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Γκουαντάρ στην Αραβική Θάλασσα, καθώς κατηγορεί το Πεκίνο ότι βοηθά το Ισλαμαμπάντ να εκμεταλλεύεται την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

