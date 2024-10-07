Σουηδία: Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Ένας υπάλληλος καταστήματος τραυματίστηκε από επίθεση ενόπλου, χθες Κυριακή, σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουνγκσμπάκα στη δυτική Σουηδία, ενώ ένας ανήλικος συνελήφθη ως ύποπτος, σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η σουηδική αστυνομία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει πληροφορίες που έκαναν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, σε μια χώρα που προσπαθεί να καταπολεμήσει τη βία μεταξύ συμμοριών που δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας από τους υπαλλήλους μας πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε στο εμπορικό κέντρο Kungsmässan στην Κουνγκσμπάκα», 30 χιλιόμετρα νότια του Γκέτεμποργκ, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Aftonbladet, ο συλληφθείς είναι ένας έφηβος κάτω των 15 ετών.

«Δείχνει βαθιά απερισκεψία να πέφτουν πυροβολισμοί, απόγευμα Κυριακής, σε έναν χώρο με υπαλλήλους και επισκέπτες ενός εμπορικού κέντρου», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ στην κρατική τηλεόραση SVT.

To 2023 η σουηδική αστυνομία κατέγραψε 363 επεισόδια με πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε 53 ανθρώπους. Τα περισσότερα εξ αυτών αποδίδονται σε συμμορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

