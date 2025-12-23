Λογαριασμός
Ουρανία Α: Δείτε πως οι Γάλλοι κομάντος έκαναν το ρεσάλτο στο ναρκοπλοίο των 4,2 τόνων κοκαΐνης

Η εντυπωσιακή επιχείρηση της επίλεκτης ομάδας του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού καταγεγραμμένη - Εικόνες από τα κρυμμένα στο αμπάρι ναρκωτικά

ναρκοπλοίο

Η επίλεκτη ομάδα κομάντος του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού επιχείρησε προ ημερών στον Ατλαντικό Ωκεανό και η καταγραφή σε βίντεο του εντυπωσιακού ρεσάλτο στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», το οποίο μετέφερε 4,2 τόνους κοκαϊνης, δόθηκε στη δημοσιότητα.  

Θυμίζουμε πως ο φερόμενος ως εγκέφαλος της διακίνησης των ναρκωτικών, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, έχει αρνηθεί ότι το πλοίο ήταν δικό του, υποστηρίζοντας ότι το είχε πουλήσει πριν από μήνες.

