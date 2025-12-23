Η επίλεκτη ομάδα κομάντος του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού επιχείρησε προ ημερών στον Ατλαντικό Ωκεανό και η καταγραφή σε βίντεο του εντυπωσιακού ρεσάλτο στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», το οποίο μετέφερε 4,2 τόνους κοκαϊνης, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Θυμίζουμε πως ο φερόμενος ως εγκέφαλος της διακίνησης των ναρκωτικών, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, έχει αρνηθεί ότι το πλοίο ήταν δικό του, υποστηρίζοντας ότι το είχε πουλήσει πριν από μήνες.

📍Antilles | Importante saisie de cocaïne par une frégate de la @MarineNationale ⚔️



🌊 Interception dans des conditions de mer difficiles d'un bateau de pêche naviguant sans pavillon en océan Atlantique



🔍 Fouille du bateau et découverte de 138 ballots de cocaïne



⚖️ + de 4… pic.twitter.com/l7wkoKEZ8r — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 23, 2025

Πηγή: skai.gr

