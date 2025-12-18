Λογαριασμός
Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών: 4 προφυλακιστέοι, 1 ελεύθερος - «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο«, λέει ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών:

Τέσσερα άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος. Στο μεταξύ, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.

Περισσότερα σε λίγο..

Πηγή: skai.gr

