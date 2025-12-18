Τέσσερα άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος. Στο μεταξύ, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.
Περισσότερα σε λίγο..
Πηγή: skai.gr
- Δένδιας: Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας
- Κλιμάκωση των κινητοποίησεων αποφάσισαν οι αγρότες - «Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση
- Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες- Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση για τα μπλόκα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.