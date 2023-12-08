Λογαριασμός
Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ντροπιαστική η απόφαση της ΔΟΕ για συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι εφόσον αγωνιστούν ως  ουδέτεροι

Κουλέμπα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να επιτρέψει σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να συμμετάσχουν στους Αγώνες του Παρισιού ως ουδέτεροι και προέτρεψε τους εταίρους να την καταδικάσουν.

«Μια τέτοια απόφαση υπονομεύει τις Ολυμπιακές αρχές», δήλωσε ο Ντμίτρο Κουλέμπα την Παρασκευή στο X, πρώην Twitter.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

