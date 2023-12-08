Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να επιτρέψει σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να συμμετάσχουν στους Αγώνες του Παρισιού ως ουδέτεροι και προέτρεψε τους εταίρους να την καταδικάσουν.

«Μια τέτοια απόφαση υπονομεύει τις Ολυμπιακές αρχές», δήλωσε ο Ντμίτρο Κουλέμπα την Παρασκευή στο X, πρώην Twitter.

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

