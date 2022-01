Η Μόσχα συνεχίζει να αναπτύσσει δυνάμεις (και) στη Λευκορωσία, κλιμακώνοντας την πίεση στην Ουκρανία, και στη Δύση.



Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο με ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-35S τα οποία συνεχίζουν να αναπτύσσονται εκ νέου σε άγνωστη περιοχή στη Λευκορωσία προκειμένου να λάβουν μέρος στις κοινές ασκήσεις UnionResolve της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, όπως ανέφερε την Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η «ταυτότητα» του Su-35



To Sukhoi Su-35 είναι μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για την επίτευξη εναέριας υπεροχής αλλά και στρατηγικών πληγμάτων. Το Su-35 κατασκευάζεται από την αεροπορική βιομηχανία Sukhoi.



Tο αεροσκάφος είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πολύ υψηλές επιδόσεις, όπως: μέγιστη ευελιξία του αεροσκάφους και δυνατότητα εκτέλεσης ακραίων ελιγμών με γωνία προσβολής άνω των 90 μοιρών, υπερηχητική ταχύτητα χωρίς να επηρεάζεται η εμβέλεια, δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ αεροσκαφών (όπως δεδομένων στοχοποίησης και εντοπισμού στόχων), μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς οπλισμού, μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης σε χαμηλό ύψος, ειδική επικάλυψη σε ζωτικά μέρη της δομής για την ελαχιστοποίηση της υπογραφής ίχνους στα ραντάρ του αντιπάλου.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ επισήμανε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποφασίσει πώς θα απαντηθούν οι προτάσεις.

Russian #Su35S fighter jets continued redeployment to #Belarus in order to take part in the #UnionResolve joint drills of #Russia and Belarus, as the Russian Defence Ministry reported on Thursday. pic.twitter.com/R2hv5SuXkS