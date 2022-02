Σποραδικές αντιπολεμικές συγκεντρώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία σημειώνονται σε αστικά κέντρα της Ρωσίας, με τους διαδηλωτές να συλλαμβάνονται άμεσα και να κινδυνεύουν να διωχθούν για κακουργηματική πράξη. Διαδηλώτρια εμφανίστηκε και στην κόκκινη πλατεία στη Μόσχα. Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί εκ των διαδηλωτών είναι ήδη γνωστοί στις ρωσικές αρχές που σπεύδουν να τους συλλάβουν μόλις αφήσουν τα σπίτια τους.

Anti-war solo pickets like this are popping up in cities across Russia. It’s not much but they’re arrested almost immediately, often upon leaving their homes when the cops know to expect them. Here’s Sofya Rusova, co-chair of Russia’s Trade Union of Journalists. pic.twitter.com/5NVqdGyhFy