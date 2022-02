Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή που πάγωσε όλο τον κόσμο.

Ουκρανοί πολίτες σπεύδουν να απομακρυνθούν, ενώ άλλοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους προκειμένου να τους σώσουν μένοντας οι ίδιοι πίσω.

Το Κίεβο από νωρίς το πρωί κήρυξε στρατιωτικό νόμο.

Βίντεο με πατέρα που βάζει στην κόρη του στο λεωφορείο και την αποχαιρετά με κλάματα κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον κόσμο.

A Ukrainian father who joined the army burst into tears as he bids farewell to his family💔#PrayForUkraine #UkraineCrisis#worldwar3 #Putin #UkraineWar pic.twitter.com/ujytRbQpdL