Ουκρανική εφημερίδα κατά Ίλον Μασκ: Είσαι… εκτός ελέγχου, κόφτο! Η απάντηση του κροίσου

«Πυρά» κατά του Ίλον Μασκ εξαπέλυσε την Πέμπτη η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Post, με αφορμή την ειρηνευτική πρόταση του ιδρυτή της Tesla και της SpaceX που υπέβαλε προς… ψήφιση στο Twitter.



«Η κατάσταση με τον Ίλον Μασκ βγαίνει εκτός ελέγχου, και φαίνεται ότι η υπερηφάνεια και η ματαιοδοξία παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά του να παρουσιαστεί ως ειδικός στην Ουκρανία» ανέφερε ειρωνικά η εφημερίδα.



«Σταμάτα, Ίλον. Δεν είναι κακό να παραδεχτείς ότι το παράκανες. Κόφτο» πρόσθεσε η Kyiv Post.



Ο κροίσος όμως δεν αφήνει… τίποτα να πέσει κάτω στο θέμα αυτό, και απάντησε στην εφημερίδα. «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Ουκρανίας, αλλά όχι του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου» απάντησε.



Ως ένα ακόμα «θετικό βήμα» χαρακτήρισε πάντως το Κρεμλίνο το γεγονός ότι ο ιδρυτής της Tesla, Ίλον Μασκ παρουσίασε το περίγραμμα μια πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, μερικές ώρες αφού το Κίεβο απέρριψε την έκκληση του Μασκ για μια διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης στην επτάμηνη σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία.



The @elonmusk situation is clearly getting out of hand, and it seems like pride and vanity play a behemoth role in his attempt to pose as an expert on #Ukraine.



Just stop, Elon. It's ok to admit that you overdid smth. Just stop.