Ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικούς σταθμούς άντλησης πετρελαίου στις περιοχές Βόλγκογκραντ και Σαμάρα

Τα αντλιοστάσια πετρελαίου αποτελούν μέρος του πετρελαιαγωγού Kuibyshev-Tikhoretsk - Εμπλέκονται στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Νοβοροσίσκ

Drones

Ουκρανικά drones χτύπησαν αρκετούς σταθμούς άντλησης πετρελαίου που εμπλέκονται στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας στο Νοβοροσίσκ, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρανίας.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τα αντλιοστάσια πετρελαίου, τα οποία αποτελούν μέρος του πετρελαιαγωγού Kuibyshev-Tikhoretsk και βρίσκονται στις ρωσικές περιοχές Βόλγκογκραντ και Σαμάρα, είχαν χτυπηθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Drones Ουκρανία Ρωσία
