Ουκρανικά drones χτύπησαν αρκετούς σταθμούς άντλησης πετρελαίου που εμπλέκονται στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας στο Νοβοροσίσκ, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρανίας.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τα αντλιοστάσια πετρελαίου, τα οποία αποτελούν μέρος του πετρελαιαγωγού Kuibyshev-Tikhoretsk και βρίσκονται στις ρωσικές περιοχές Βόλγκογκραντ και Σαμάρα, είχαν χτυπηθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

