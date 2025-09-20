Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε το Σάββατο ότι το Ιράν θα ξεπεράσει οποιαδήποτε επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του μέσω του λεγόμενου μηχανισμού «snapback», απαντώντας στο χθεσινό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην άρει οριστικά τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Μέσω του "snapback" μπλοκάρουν τον δρόμο, αλλά είναι τα μυαλά και οι σκέψεις που ανοίγουν ή δημιουργούν τον δρόμο», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την ιρανική τηλεόραση.

«Δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Μπορούν να πλήξουν το Νατάνζ ή το Φορντό μας (σ.σ. τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο), αλλά δεν ξέρουν ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχτισαν και θα ανοικοδομήσουν το Νατάνζ», επεσήμανε ο Πεζεσκιάν.

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ελήφθη την Παρασκευή, αφού η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν μια διαδικασία 30 ημερών τον περασμένο μήνα για την επαναφορά κυρώσεων, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να εμποδίσει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση.

«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ στις υπερβολικές απαιτήσεις, επειδή έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε την κατάσταση», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο μηχανισμός «snapback» θα επαναφέρει τις κυρώσεις του ΟΗΕ στο Ιράν, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για αναβολή μεταξύ της Τεχεράνης και βασικών ευρωπαϊκών δυνάμεων εντός περίπου μιας εβδομάδας.

Ο μηχανισμός θα θέσει εκ νέου σε ισχύ το εμπάργκο όπλων, την απαγόρευση εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας ουρανίου, την απαγόρευση δραστηριοτήτων με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, το παγκόσμιο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε άτομα και οντότητες του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.