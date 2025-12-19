Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες εκπαίδευσης στον προσομοιωτή, η πριγκίπισσα της Ισπανίας Λεονόρ, πέταξε μόνη της ένα μαχητικό αεροσκάφος.

Η 20χρονη Λεονόρ, πριγκίπισσα της Αστούριας και διάδοχος του ισπανικού θρόνου, τους τελευταίους μήνες φοιτά στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήδη έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στη Γενική Στρατιωτική Ακαδημία της Σαραγόσα και στη Ναυτική Σχολή του Μαρίν.

Η Λεονόρ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη της πτήση μέσα στην καμπίνα ενός Pilatus PC-21 και στο έδαφος έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συντρόφους της.

Η πριγκίπισσα της Αστούριας ακολουθεί στρατιωτική της εκπαίδευση, στα βήματα του πατέρα της, βασιλιά Φελίπε, καθώς και του παππού της, Χουάν Κάρλος.

Η Λεονόρ θεωρείται το πρόσωπο που ανανεώνει τη δημοφιλία της ισπανικής μοναρχίας, αναλαμβάνοντας σταδιακά όλο και πιο ενεργό θεσμικό ρόλο.

