Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την Παρασκευή την εκστρατεία της κατά του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, θέτοντας νέους περιορισμούς στην ικανότητα του πανεπιστημίου του Ivy League να έχει πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κονδύλια για φοιτητική βοήθεια, επικαλούμενη ανησυχίες για την «οικονομική κατάσταση» του παλαιότερου και πλουσιότερου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι έθεσε το Χάρβαρντ, με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, σε καθεστώς «αυξημένης παρακολούθησης μετρητών», μια μετατόπιση από την τυπική πρακτική που το αναγκάζει να χρησιμοποιεί τα δικά του κεφάλαια για την εκταμίευση ομοσπονδιακής φοιτητικής βοήθειας πριν από την ανάληψη κεφαλαίων από το υπουργείο.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να ζητήσει από το Χάρβαρντ να εκδώσει πιστωτική επιστολή ύψους 36 εκατομμυρίων δολαρίων για να διασφαλίσει την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Σε επιστολή του, ανέφερε ότι τα πρόσφατα γεγονότα εγείρουν ανησυχίες για τα οικονομικά του Χάρβαρντ, επικαλούμενο την απόφασή του να εκδώσει ομόλογα και να προβεί σε απολύσεις εν μέσω της σύγκρουσής του με τον Λευκό Οίκο.

Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι το Χάρβαρντ κινδυνεύει να χάσει την πρόσβαση σε όλη την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για φοιτητική βοήθεια, επειδή δεν συμμορφωθεί με τα αιτήματα για αρχεία από το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων. Το γραφείο αυτό εξετάζει εάν το Χάρβαρντ εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τη φυλή στη διαδικασία εισαγωγής σε προπτυχιακούς φοιτητές, ακόμη και μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2023 ότι οι πρακτικές θετικής δράσης στις οποίες βασίζονταν τα σχολεία για την ενίσχυση της εγγραφής φυλετικών μειονοτήτων ήταν παράνομες.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει έναν διακανονισμό με το Χάρβαρντ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το Χάρβαρντ δεν πρέπει να πληρώσει «τίποτα λιγότερο από 500 εκατομμύρια δολάρια».

Αυτό το τελευταίο χτύπημα στη συνεχιζόμενη διαμάχη της κυβέρνησης Τραμπ με τον ακαδημαϊκό χώρο έρχεται μετά από μια δικαστική νίκη για το πανεπιστήμιο με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξιωματούχοι του Τραμπ κατηγορούν το πανεπιστήμιο και άλλα σχολεία σε όλη τη χώρα ότι προωθούν τη λεγόμενη ιδεολογία της «αφύπνισης», ενώ παράλληλα δεν προστατεύουν επαρκώς τους Εβραίους φοιτητές του κατά τη διάρκεια των φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών.

Το Χάρβαρντ έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επικεντρώνεται στον έλεγχο των προσλήψεων, των εισαγωγών και του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου.

