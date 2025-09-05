Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Πέμπτη χωριό του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η αεροπορική επιδρομή στο χωριό Χοτίμλια σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ. Το ρωσικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο δύο ανδρών και μιας γυναίκας, ενώ άλλοι τρεις κάτοικοι τραυματίστηκαν.

