Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο

Ρωσικά drones έπληξαν χωριό του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων - Tρεις κάτοικοι τραυματίστηκαν

Ουκρανία

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Πέμπτη χωριό του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η αεροπορική επιδρομή στο χωριό Χοτίμλια σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ. Το ρωσικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο δύο ανδρών και μιας γυναίκας, ενώ άλλοι τρεις κάτοικοι τραυματίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρκοβο Ρωσία αεροπορική επιδρομή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark