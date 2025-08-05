Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Χάρκοβο, Σούμι και Ζαπορίζια

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη βορειοανατολική και τη νότια Ουκρανία, ενώ τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών βομβαρδισμών σε κατεχόμενα εδάφη της περιφέρειας Λουχάνσκ.

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν αρχικά σιδηροδρομικές υποδομές στην πόλη Λοζόβα της περιφέρειας του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν. Αρκετά κτίρια υπέστησαν επίσης σημαντικές ζημιές σε συνοικίες της πόλης, ανέφερε ο δήμαρχος Σερχίι Ζελένσκι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στο σημείο κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων βαγονιών και κτιρίων με σπασμένα παράθυρα.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 29 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Geran-2 – ρωσική εκδοχή των ιρανικών Shahed – στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Λοζόβα, συμπεριλαμβανομένων «δύο παιδιών».

Σήμερα το πρωί, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού πλήγματος κοντά στην πόλη Σούμι, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας στο βορειοανατολικό άκρο της Ουκρανίας. «Γύρω στις 10 π.μ. ο εχθρός επιτέθηκε στην (κοινότητα) Πίστσαν», ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολέχ Χριχόροφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, διευκρινίζοντας πως επλήγη «αγροτική επιχείρηση» και ότι βρίσκεται «σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομής ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε περιοχή της περιφέρειας Λουχάνσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών στρατευμάτων, ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων σε εταιρεία ύδρευσης, όπως ανέφερε ο φιλορώσος ηγέτης Λεονίντ Πάσετσνικ στην πλατφόρμα Telegram. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, συμπλήρωσε.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τον Ιούλιο επιθέσεις με 6.297 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία των ουκρανικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.