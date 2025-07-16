Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων την περασμένη νύκτα στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές των διαφόρων περιφερειών που επλήγησαν.

Είκοσι οκτώ ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν την κεντροδυτική περιφέρεια της Βινίτσια, πλήττοντας κυρίως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δήλωσε μέσω του Facebook η Νατάλια Ζαμπολότνα, αξιωματούχος της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Yet another massive Russian drone attack on Ukraine last night.



More Ukrainian civilians injured, more of Ukraine damaged. A sleepless night of terror for millions of people. Russia keeps attacking Ukrainian people. Every day, tragedies happen.



◾️In Vinnytsia, civili… pic.twitter.com/nEH9K5bxLE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 16, 2025

Επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν, δύο από τους οποίους φέρουν «σοβαρά εγκαύματα», σύμφωνα με την ίδια.

Στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ρωσική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, δήλωσε εξάλλου ο κυβερνήτης Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Όσο για το Κρίβι Ριχ, στην ανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, οι δυνάμεις της Μόσχας πραγματοποίησαν μια «μαζική» επίθεση, σύμφωνα με μήνυμα στο Telegram του κυβερνήτη Σεργκίι Λισάκ.

«Ο εχθρός όχι μόνο κατηύθυνε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της πόλης, αλλά εκτόξευσε επίσης ένα πύραυλο», πρόσθεσε ο Λισάκ κάνοντας λόγο για ένα 17χρονο τραυματία που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κρίβιι Ριχ, τον Ολεξάντρ Βιλκούλ, «ένας βαλλιστικός πύραυλος και 28 (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) Σαχίντ» εξαπολύθηκαν ταυτόχρονα εναντίον της πόλης, καταστρέφοντας μια βιομηχανική εγκατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

