Στο φως φέρνει το BBC Eye Investigations και το BBC Persian έγγραφα τα οποία αποκαλύπτουν ότι το Ιράν προσλαμβάνει εγκληματικές οργανώσεις με σκοπό να διαπράττουν δολοφονίες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το ιρανικό καθεστώς καταστρώνει ολοένα και περισσότερα σχέδια με σκοπό την απαγωγή ή τη δολοφονία αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων που ζουν στο εξωτερικό. Αυτές οι απόπειρες έχουν κλιμακωθεί δραματικά από το 2022. Ακόμη και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μεταξύ των φερόμενων στόχων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αστυνομία ανακρίνει αρκετούς Ιρανούς που συνελήφθησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ως ύποπτοι για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Ωστόσο, το ιρανικό καθεστώς αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Το BBC αναφέρει ότι ένας φερόμενος στόχος ήταν η ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο. Επίσης, ένα από τα ονόματα που εμφανίζεται συχνά στα έγγραφα είναι αυτό του Ιρανού Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος είναι γνωστός για το διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Το όνομά του εμφανίστηκε σε τουρκικό κατηγορητήριο σε σχέση με τη δολοφονία το 2017 στην Κωνσταντινούπολη του Saeed Karimian, επικεφαλής ενός περσικού τηλεοπτικού δικτύου που μετέδιδε δυτικές ταινίες και προγράμματα στο Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές θεωρούσαν τον Karimian απειλή για τις ισλαμικές αξίες και τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του, Ισλαμικό Επαναστατικό Δικαστήριο στην Τεχεράνη τον καταδίκασε ερήμην σε έξι χρόνια φυλάκισης. Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι πίστευαν ότι ο θάνατός του σχετιζόταν με τη μαφία.

Όταν όμως το 2019, ο Massoud Molavi, ένας αποστάτης από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, πυροβολήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το περιστατικό έριξε φως στον φερόμενο ρόλο του Zindashti στη δολοφονία του Karimian.

Ο Molavi είχε αποκαλύψει υποθέσεις διαφθοράς στα υψηλότερα επίπεδα της ηγεσίας του Ιράν. Η τουρκική αστυνομία ανακάλυψε ότι ο κηπουρός του Zindashti ήταν παρών στον τόπο της δολοφονίας του Molavi και ότι ο οδηγός του ήταν παρών στη δολοφονία του Karimian. Η αστυνομία υποψιαζόταν ότι ο κηπουρός και ο οδηγός είχαν σταλεί από τον Zindashti.

Ο Zindashti συνελήφθη για τον θάνατο του Karimian, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά από μόλις έξι μήνες λόγω αμφιβολιών, προκαλώντας νομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου διέταξε την εκ νέου σύλληψή του, αλλά μέχρι τότε είχε εγκαταλείψει τη χώρα. Στη συνέχεια κατέφυγε στο Ιράν, εγείροντας υποψίες ότι μπορεί να εργαζόταν για τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες όλο αυτό το διάστημα.

Το 2020, το όνομα του Zindashti εμφανίστηκε ξανά σε τουρκικό κατηγορητήριο σε σχέση με την απαγωγή του Habib Chaab, ενός Ιρανού αντιφρονούντος που τον παρέσυραν στην Κωνσταντινούπολη, απήχθη και αργότερα εμφανιζόταν στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Chaab καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Ο ανιψιός του Zindashti συνελήφθη στην Τουρκία για την εξαφάνιση του Chaab. Ο Zindashti αρνήθηκε ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο.

Στη συνέχεια, το 2021, ο Zindashti ενεπλάκη σε συνωμοσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα της Μινεσότα, οι επικοινωνίες μεταξύ του Zindashti και ενός μέλους των Hells Angels, μιας καναδικής συμμορίας μοτοσικλετιστών, καταγράφηκαν στο κατηγορητήριο.

Ο Zindashti φέρεται να προσέφερε 370.000 δολάρια για να δολοφονηθούν δύο Ιρανοί λιποτάκτες στο Μέριλαντ. Ωστόσο, το FBI παρενέβη και συνέλαβε δύο άνδρες πριν πραγματοποιηθεί η επίθεση.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν επίσης ότι το IRGC και ο βραχίονάς του στο εξωτερικό, η Quds Force, συνεργάζονται με εγκληματικές οργανώσεις όπως οι Thieves-in-Law , μια διαβόητη διεθνής εγκληματική συμμορία από την πρώην Σοβιετική Ένωση, για να πραγματοποιούν απαγωγές και δολοφονίες.

Αμερικανικές και ισραηλινές πηγές πληροφοριών αναφέρουν ότι η κύρια ευθύνη της Unit 840 της Quds Force του IRGC είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία τρομοκρατικών υποδομών στο εξωτερικό.

Μετά τη δολοφονία του ανώτατου διοικητή του IRGC, στρατηγού Qasem Soleimani, από τις ΗΠΑ το 2020, το Ιράν ορκίστηκε εκδίκηση. Έκτοτε, οι ΗΠΑ λένε ότι το Ιράν σχεδιάζει να σκοτώσει πρώην μέλη της κυβέρνησης Τραμπ που εμπλέκονται στον θάνατο του Σουλεϊμανί, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον, και του Μάικ Πομπέο, πρώην επικεφαλής της CIA και υπουργού Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ πέρυσι, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν το Ιράν ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που το Ιράν αρνήθηκε κατηγορηματικά. Σε απάντηση σε αυτές τις αυξανόμενες απειλές, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις σε άτομα που συνδέονται με τις επιχειρήσεις πληροφοριών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Zindashti, Ιρανών διπλωματών και μελών του IRGC. Ο ίδιος αρνείται ότι εργάστηκε ποτέ για τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Το 2024, ο Ken McCallum, διευθυντής της MI5, ανέφερε 20 αξιόπιστες απειλές εναντίον ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο που συνδέονται με το Ιράν.

Σε ένα περιστατικό στο Δυτικό Λονδίνο, ένας Τσετσένος συνελήφθη κοντά στο Iran International, έναν τηλεοπτικό σταθμό περσικής γλώσσας στο Λονδίνο. Καταδικάστηκε για συλλογή πληροφοριών για χάρη Ιρανών πρακτόρων. Πέρυσι, η Pouria Zerati, παρουσιάστρια του Iran International με έδρα το Λονδίνο, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Λίγο αργότερα, δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Ρουμανία κατόπιν αιτήματος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας.

Μετά τη δολοφονία τεσσάρων Ιρανών Κούρδων ηγετών από μασκοφόρους ενόπλους σε εστιατόριο στο Βερολίνο το 1992, οι Γερμανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν ολόκληρη την ιρανική ηγεσία για τις δολοφονίες. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από Ιρανούς πράκτορες και μέλη του υποστηριζόμενου από το Ιράν λιβανέζικου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν και ένα δικαστήριο δήλωσε ότι η δολοφονία είχε διαταχθεί εν γνώσει του Ανώτατου Ηγέτη και προέδρου του Ιράν.

Έκτοτε, φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς προσλαμβάνει εγκληματικές οργανώσεις για να πραγματοποιούν απαγωγές και δολοφονίες, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύνδεση των επιθέσεων με το καθεστώς.

Πηγή: skai.gr

