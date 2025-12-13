Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επαφές σε επίπεδο κορυφής για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι θα μεταβεί στο Βερολινο, προκειμένου να έχει συνάντηση με αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συζητήσουν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου ειρήνευσης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θέλει να διασφαλίσει επαρκείς εγγυήσεις ότι δεν θα δοθεί περιθώριο στη Ρωσία να επαναλάβει την εισβολή του 2022 στην ουκρανική επικράτεια.

Το Βερολίνο επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι θα φιλοξενήσει μία συνάντηση του Ζελένσκι με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της ΕΕ, πριν από το Συμβούλιο της Δευτέρας, ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Επαφή Στάρμερ με Φον ντερ Λάιεν

Το Σάββατο, επίσης, έλαβε χώρα συζήτηση εργασίας για το σχέδιο ειρήνης που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ ανάμεσα στον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ και στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα παγωμένα ρωσικά assets και στον τρόπο που αυτά θα διατεθούν στην Ουκρανία.

«Και οι δύο συμφωνούμε ότι είναι μία κομβική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας και η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό τους για όσο καιρό χρειαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη», ανακοίνωσε σε κοινή δήλωση η Ντάουνινγκ Στριτ..



