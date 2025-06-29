Ο Μερτς προειδοποιεί για «ψευδή αίσθηση ασφάλειας», ζητά ενίσχυση της άμυνας

Για «ψευδή αίσθηση ασφάλειας» των πολιτών προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε επιπλέον προσπάθειες στον τομέα της άμυνας, υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός του εταίρος διχάζεται στο θέμα της στράτευσης.

«Δεν πρέπει να θεωρούμε την ασφάλειά μας δεδομένη. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ζούμε με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Μερτς κατά την διάρκεια επίσκεψης στην Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ομοσπονδιακών Ενόπλων Δυνάμεων στη Σίλοβζεε του Βρανδεμβούργου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων χθες (Σάββατο) για την Ημέρα της Bundeswehr. Η Επιχειρησιακή Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την διοίκηση και την αξιολόγηση και για τα τέσσερα σώματα εντός της χώρας - τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και την Δύναμη Κυβερνοχώρου και Πληροφοριών. Έχει επίσης την ευθύνη για ξένες αποστολές και αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής για τις εθνικές αρχές, το ΝΑΤΟ και τις φίλιες ένοπλες δυνάμεις.

Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους στρατιώτες για τις υπηρεσίες τους και τόνισε ότι θέλει «να γίνει αντιληπτή και να εκτιμηθεί η αξία του έργου των στρατιωτών στην χώρα μας», υποσχόμενος να επισκέπτεται συχνά τις στρατιωτικές βάσεις και να συμμετέχει σε διάλογο με τους στρατιώτες, ενώ βρέθηκε και στο Δάσος της Μνήμης, όπου τσιμεντένιοι πυλώνες φέρουν τα ονόματα των 119 γερμανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα σε ξένες αποστολές. Ο Φρίντριχ Μερτς άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο και τήρησε ενός λεπτού σιγή.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δημοσιονομικά σχέδια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να υπερδιπλασιάσει τον αμυντικό προϋπολογισμό στα 152,8 δισεκατομμύρια έως το 2029. Για το 2024 οι δαπάνες ανήλθαν σε 74,5 δισεκατομμύρια, με 115,7 δισεκατομμύρια να έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, στο συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) χθες δεν εγκρίθηκε τελικά από τους συνέδρους η πρόταση να αγνοηθεί η απόφαση του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Σε κομβικό σημείο αντιπαράθεσης εξελίχθηκε όμως το θέμα της υποχρεωτικής στράτευσης. Έπειτα από ώρες διαπραγματεύσεων, επιτεύχθηκε συμβιβασμός: το SPD θα επιτρέψει στην Bundeswehr σε περίπτωση ανάγκης να επιστρατεύει όλους τους νέους άνδρες, αλλά δεν θα υπάρχει υποχρεωτική στράτευση. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικής στράτευσης σε περίπτωση που δεν καταταγούν αρκετοί εθελοντές, ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ματίας Μιρς αντιτίθεται στην υποχρεωτική στράτευση μέχρι τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές και υποστηρίζει ότι «με όλα τα επιπλέον δισεκατομμύρια στην διάθεσή του, θα πρέπει να είναι σε θέση να λύσει τα προβλήματα προσωπικού της Bundeswehr χωρίς εξαναγκασμό». Με τον κ. Μιρς συντάχθηκε η οργάνωση νεολαίας του SPD, η οποία ήθελε μάλιστα να εκδοθεί ψήφισμα στο οποίο θα αποκλείεται η υποχρεωτική στράτευση. Έπειτα από διαπραγματεύσεις ωρών, το τελικό κείμενο έχει ως εξής: «Το SPD δεσμεύεται για μια νέα στρατιωτική θητεία βασισμένη στην εθελοντική συμμετοχή και στο σουηδικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας. Αυξάνοντας την ελκυστικότητα της στρατιωτικής θητείας, θέλουμε να επιτύχουμε την απαραίτητη ανάπτυξη του εφεδρικού σώματος και της Bundeswehr στο σύνολό της. Η Bundeswehr πρέπει να φτάσει σε προσωπικό τουλάχιστον 60.000 επιπλέον στρατιωτών και 200.000 εφέδρων». Ο Μπόρις Πιστόριους επέβαλε πάντως την προσθήκη της φράσης: «Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε εάν το απαιτούν η κατάσταση ασφαλείας ή οι ανάγκες της Bundeswehr».

Στο ίδιο πνεύμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε πρόσφατα από τις εταιρίες να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στις ένοπλες δυνάμεις. «Θα απαιτηθούν στοιχεία στρατολόγησης», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να αποδεσμεύουν τους εργαζόμενους για να εκπαιδεύονται από καιρό σε καιρό συμμετέχοντας σε ασκήσεις ως έφεδροι με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας. «Η Bundeswehr πρέπει να επιστρέψει στο κέντρο της κοινωνίας μας. Ήταν λάθος, όπως γνωρίζουμε πλέον σήμερα, να αναστείλουμε την στρατολόγηση», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην απόφαση του 2011, με την οποία καταργήθηκε η υποχρεωτική στράτευση, παραμένει ωστόσο κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και απαιτείται μόνο απλή πλειοψηφία στην Bundestag προκειμένου να ενεργοποιηθεί ξανά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

