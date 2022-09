Ουκρανία: Ρώσος διοικητής ακρωτηριάστηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου- Δείτε βίντεο

Ρώσος διοικητής της κατεχόμενης ουκρανικής πόλης Μπερντιάνσκ ακρωτηριάστηκε την Τρίτη, μετά από έκρηξη, παγιδευμένου με εκρηκτικά, αυτοκινήτου.

Πρόκειται για την νεότερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον αξιωματούχου που τάσσεται υπέρ της Μόσχας.

Πλάνα από το Μπερντιάνσκ έδειξαν τα φλεγόμενα συντρίμμια του αυτοκινήτου που λέγεται ότι ανήκει στον Μπαρντίν Άρτεμ Ιγκόρεβιτς, τον στρατιωτικό διοικητή που διορίστηκε από τη Μόσχα για να επιβλέπει την κατεχόμενη, από τη Ρωσία, πόλη και τη γύρω περιοχή.

Η σοβαρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο κέντρο της πόλης, κοντά στο κτίριο της διοίκησης.

Ο Ιγκόρεβιτς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

