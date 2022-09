Μέγκαν Μαρκλ: 7 λεπτά μιλούσε για τον εαυτό της

Για πρώτη φορά μετά το Megxit, η Μέγκαν Μαρκλ έδωσε σήμερα την πρώτη της δημόσια ομιλία επί βρετανικού εδάφους, στο συνέδριο του «One Young World» στο Μάντσεστερ.

Έχοντας στο πλευρό της τον, κάπως σκυθρωπό, πρίγκιπα Χάρι, η 41χρονη τέως δούκισσα δήλωσε ότι «είναι πολύ ωραίο που επιστρέφω στο Ηνωμένο Βασίλειο […] αισθάνομαι ότι έκλεισε ένας κύκλος» και προσπάθησε να εμψυχώσει τους νεαρούς ηγέτες του μέλλοντος, φέρνοντας ως παράδειγμα… τον εαυτό της. Μάλιστα, στην επτάλεπτη ομιλία της αναφέρθηκε 54 φορές στην ζωή και τις εμπειρίες της, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης – ουσιαστικά την περίμεναν «στην γωνία» και τους έδωσε την αφορμή.

«Η 41χρονη Μέγκαν αναφέρθηκε στον εαυτό της 54 φορές μέσα σε επτά λεπτά», αναφέρει χαρακτηριστικά η βρετανική Sun ενώ το περιοδικό Majesty Magazine χαρακτήρισε την ομιλία της ανούσια.

