Γάζα: Οι ισραηλινές διαπραγματευτικές ομάδες προετοιμάζονται για την επανέναρξη των συνομιλιών

Σύμφωνα με διάφορα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι ισραηλινές διαπραγματευτικές ομάδες έχουν λάβει εντολή να προετοιμαστούν για την επανέναρξη των συνομιλιών σήμερα, με την ελπίδα να προχωρήσουν στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα Haaretz και Channel 12, έχουν λάβει εντολή να ετοιμαστούν να «αναχωρήσουν σήμερα» για τις συνομιλίες, αν και δεν είναι σαφές πού θα ταξιδέψουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.