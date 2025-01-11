Γερμανία: Συνεδριάζει σήμερα το SPD για το χρίσμα του «υποψηφίου καγκελαρίου» στον Όλαφ Σόλτς

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) αναμένεται να χρίσει σήμερα και επισήμως τον Όλαφ Σολτς «υποψήφιο καγκελάριο» ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Το Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, θα οριστικοποιήσει και το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος.

Σύμφωνα με μία δημοσκόπηση της κρατικής τηλεόρασης ZDF, το SPD βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση με 16%, μετά την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), η οποία προηγείται με 30% και την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), η οποία έχει φθάσει το 21%.

Οι Πράσινοι ακολουθούν με 15%.

Στο 63σέλιδο πρόγραμμα του SPD υπό τον τίτλο «Περισσότερα για σας. Καλύτερα για την Γερμανία», περιλαμβάνονται ελαφρύνσεις για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις, απόρριψη των περικοπών στις συντάξεις και αύξηση του κατώτατου μισθού, επιπλέον φορολόγηση για τους ιδιοκτήτες περιουσίας αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, επενδύσεις για την αύξηση των σταθμών φόρτισης αυτοκινήτων, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και την κατασκευή κατοικιών.

Το SPD προωθεί επίσης επιδοτήσεις για εταιρίες που επενδύουν στο «Made in Germany».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

