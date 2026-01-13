Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου και του Χάρκοβου, των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ουκρανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Από τα πλήγματα τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική χώρα.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία για την αντιμετώπιση της απειλής.

«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές στην πόλη.

Στο Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε πλήγμα στα περίχωρα της πόλης, ενώ έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

Κανάλια στο Telegram που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ουκρανία ανέφεραν ότι περίπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και ένταση μέχρι στιγμής φέτος. Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν σχολίασαν άμεσα το πλήρες εύρος της επίθεσης. Η Ρωσία δεν προέβη σε καμία επίσημη δήλωση.

Ρωσία: Ένας νεκρός σε επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, μετά από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον πολιτικού αυτοκινήτου εν κινήσει. Την πληροφορία μετέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το θύμα οδηγούσε το όχημα όταν δέχθηκε επίθεση από drone τύπου «FPV» (first-person view).

