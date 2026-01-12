Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Πολιτεία του Ιλινόι προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ για «επικίνδυνη χρήση βίας» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Στη μήνυση σημειώνεται ότι ένστολοι με στρατιωτική εκπαίδευση και οπλισμό κινούνται στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας παράνομα κατοίκους, χρησιμοποιώντας και χημικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται ότι «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία του Ιλινόι σύμφωνα με το έγγραφο που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι.

Η Πολιτεία του Ιλινόι κατέθεσε αγωγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, με αφορμή την επικίνδυνη χρήση βίας από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Την προσφυγή ανακοίνωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η οποία κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται ότι «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία, εξαιτίας των ενεργειών της.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, αν και οι ομοσπονδιακές αρχές χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις τους ως «επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης», στην πραγματικότητα ένστολοι με στρατιωτική εκπαίδευση και βαρύ οπλισμό περιπολούν στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με τη μήνυση, προβαίνουν σε παράνομες ελέγχους, ανακρίσεις και συλλήψεις κατοίκων, ενώ χρησιμοποιούν και χημικά μέσα εναντίον τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

