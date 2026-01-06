Ουκρανία: Πόσο πιο κοντά είναι η ειρήνη μετά τη σύνοδο στο Παρίσι

Η Βρετανία και η Γαλλία δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία μετά από την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αναλαμβάνοντας μια νέα μεγάλη δέσμευση απέναντι στο Κίεβο η οποία βέβαια συζητείται εδώ και μήνες στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου - δέσμευση όμως που είναι πιθανό να επιχειρήσει να μπλοκάρει η Ρωσία.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη σύνοδο που φιλοξένησε στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 ηγετών κρατών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των Προθύμων» συμμάχων του Κιέβου, καθώς και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «στηρίζει με σθένος» τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν το βράδυ της Τρίτης τριμερή δήλωση προθέσεων, μετά από ώρες συνομιλιών, η οποία όπως σημείωσαν ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη γαλλικών και βρετανικών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος. «Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα δημιουργήσουν στρατιωτικούς κόμβους σε όλη την Ουκρανία», δήλωσε ο Στάρμερ.

Ωστόσο, η σχεδιαζόμενη χερσαία δύναμη δεν είναι πιθανό να εμπλακεί άμεσα με ρωσικές δυνάμεις αν η Μόσχα εξαπολύσει νέα εισβολή.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της δύναμης θα είναι «να παράσχει μια μορφή καθησυχασμού μετά την κατάπαυση του πυρός» και σημείωσε ότι θα αναπτυχθεί «πολύ πίσω από τη γραμμή επαφής».

Οι υπογράφοντας δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το μέγεθος ή την αποστολή της πιθανής δύναμης.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η συμμαχία έχει επίσης καταρτίσει σχέδιο για να αναλάβει «δεσμεύσεις παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό αμερικανική ηγεσία», καθώς και να παρέχει «μακροπρόθεσμη στήριξη στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, που είναι και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή άμυνας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «τόσο ισχυρές όσο οτιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς» και ότι στόχος τους είναι «να αποτρέψουν οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις στην Ουκρανία και […] αν υπάρξουν επιθέσεις, να αμυνθούν. Και θα κάνουν και τα δύο».

«Ο πρόεδρος δεν κάνει πίσω στις δεσμεύσεις του, τάσσεται υπέρ της χώρας της Ουκρανίας και μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Θα είμαστε εκεί για τους Ουκρανούς, βοηθώντας τους να φτάσουν σε αυτή την οριστική ειρήνη», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ βρέθηκαν στο Παρίσι εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επρόκειτο να συμμετάσχει στις συνομιλίες, αποσύρθηκε μετά την επίθεση του Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Οι συνομιλίες στο Παρίσι έγιναν την ώρα που η προσοχή του Τραμπ μετατοπίζεται από την Ουκρανία στη Βενεζουέλα και καθώς οι επαναλαμβανόμενες απειλές του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία προκαλούν τριβές στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης.

Πολλές ερωτήσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της τριμερούς δήλωσης προθέσεων επικεντρώθηκαν στο κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να εμπιστευτεί τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας σε μια περίοδο που ο Τραμπ απειλεί άλλο μέλος του ΝΑΤΟ με στρατιωτική δράση.

Παράλληλα, η αμερικανική και η ουκρανική αντιπροσωπεία προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να υπογράψουν διμερή ειρηνευτική συμφωνία, την οποία ο Λευκός Οίκος θα παρουσιάσει στη συνέχεια στη Ρωσία. Ο Ζελένσκι και άλλα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας επρόκειτο να συναντηθούν ξεχωριστά με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι είπε ότι το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία παραμένει «αγκάθι» στις συνομιλίες. «Έχουμε μια σειρά από ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν», είπε, προσθέτοντας ότι αν οι διαπραγματευτικές ομάδες δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, είναι έτοιμος να συζητήσει απευθείας με τον Τραμπ.

Ο Γουίτκοφ συμφώνησε ότι το εδαφικό «θα είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα» στις συζητήσεις. «Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς», σημείωσε.

Παρότι ο Τραμπ ισχυρίζεται επανειλημμένως ότι η ειρήνη είναι «προ των πυλών», υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμφωνία, και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αποκλείσει επανειλημμένως μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός ή μια γρήγορη συμφωνία, λέγοντας ότι θέλουν μια συνολική διευθέτηση που να αντιμετωπίζει -όπως υποστηρίζουν- τις «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης.

Το Κρεμλίνο έχει επίσης δηλώσει ότι θα αντιταχθεί κατηγορηματικά σε οποιαδήποτε παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας. Και καθώς η Μόσχα φαίνεται ικανοποιημένη από τις συνέχιση των μαχών προς το παρόν, η προοπτική μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας που θα ακολουθηθεί από ανάπτυξη δύναμης μοιάζει απίθανη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Ο Στάρμερ αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα στις δηλώσεις του την Τρίτη. «Είμαστε πιο κοντά [στην ειρήνη] από ποτέ, αλλά προφανώς τα δυσκολότερα χιλιόμετρα είναι ακόμη μπροστά», είπε. «Μπορούμε να φτάσουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μόνο αν ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ο Πούτιν δεν δείχνει ότι είναι έτοιμος για ειρήνη», πρόσθεσε.

Η συνάντηση στο Παρίσι συγκέντρωσε εντυπωσιακό αριθμό ηγετών, με 27 αρχηγούς κράτους ή κυβερνήσεων να δίνουν το «παρών» για τις συνομιλίες. Υπήρξαν επίσης σειρά συναντήσεων στο περιθώριο της συνόδου, μεταξύ άλλων των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων Γαλλίας, Βρετανίας, Ουκρανίας και ΝΑΤΟ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσαν μετά τις συνομιλίες ότι οι χώρες τους δεν θα συνεισφέρουν στρατεύματα σε οποιαδήποτε αποστολή στην Ουκρανία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε ότι γερμανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια δύναμη, αλλά θα εδρεύουν σε γειτονικές χώρες, όχι εντός της Ουκρανίας.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ζελένσκι είπε ότι φοβάται πως «δεν είναι όλοι έτοιμοι» να δεσμεύσουν δυνάμεις για την Ουκρανία και παραδέχτηκε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και οι μεταφορές όπλων είναι επίσης κρίσιμες μορφές στήριξης. Ωστόσο, δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις Βρετανίας και Γαλλίας για ανάπτυξη δυνάμεων θα είναι ουσιώδεις ώστε οι εγγυήσεις ασφαλείας να έχουν πραγματικό νόημα.

«Μιλώντας ειλικρινά ως πρόεδρος, ακόμη και η ίδια η ύπαρξη της συμμαχίας εξαρτάται από το αν ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να ενισχύσουν την παρουσία τους», δήλωσε. «Αν δεν είναι καθόλου έτοιμες, τότε δεν πρόκειται πραγματικά για “Συμμαχία των Προθύμων”».



Πηγή: skai.gr

