Ουκρανία: Παρελήφθησαν 6 οβιδοβόλα και 4 ελικόπτερα από τη Λετονία

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παρέλαβαν από τη Λετονία έξι πυροβόλα διαμετρήματος 155 χιλιοστών Μ109, αμερικανικής κατασκευής, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ολεξίι Ρέζνικοφ.

«Μαζί θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε ο κ. Ρέζνικοφ μέσω Twitter.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in 🇺🇦 from 🇱🇻 are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my 🇱🇻 colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ