Κατόπιν αιτήματος της Αλβανίας για παροχή βοήθειας μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, η Ελλάδα απέστειλε 4 αεροσκάφη για να συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών στον δήμο Δρόπολης.

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Οι δασικές πυρκαγιές δεν γνωρίζουν σύνορα. Η ΕΕ κινητοποίησε πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα για να συνδράμει τους τοπικούς φορείς πρώτης επέμβασης στην Αλβανία στον αγώνα κατά των πυρκαγιών. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια στην Αλβανία, εάν χρειαστεί.»

Η κατάσταση στο πεδίο έδειξε σημάδια βελτίωσης στη διάρκεια της νύχτας, αλλά το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ συνεχίζει να την παρακολουθεί στενά μήπως χρειαστεί περαιτέρω βοήθεια.

Η Επιτροπή φέτος το καλοκαίρι συγκρότησε έναν στόλο αεροσκαφών και προεγκατέστησε πυροσβέστες σε όλη την Ευρώπη. Φέτος το καλοκαίρι 556 πυροσβέστες από 12 χώρες έχουν προεγκατασταθεί σε καίριες τοποθεσίες της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, και είναι έτοιμοι να συνδράμουν τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες. Η ΕΕ έχει συγκροτήσει έναν ειδικό στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών rescEU για το φετινό καλοκαίρι, αποτελούμενο από 28 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα που σταθμεύουν σε 10 κράτη μέλη.

