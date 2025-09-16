Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τα πρώτα πακέτα αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, τα οποία θα μπορούσαν σύντομα να αποσταλούν, καθώς η Ουάσινγκτον έχει ξεκινήσει και πάλι την αποστολή όπλων στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας νέας χρηματοδοτικής συμφωνίας με τους συμμάχους, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γίνεται χρήση του νέου μηχανισμού που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τα αμερικανικά αποθέματα, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ο υφυπουργός Άμυνας για θέματα Πολιτικής Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές ύψους 500 εκατ. δολαρίων η καθεμία, στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού που φέρει την ονομασία «Κατάλογος Προτεραιότητας για τις Ανάγκες της Ουκρανίας» (Priority Ukraine Requirements List – PURL), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.