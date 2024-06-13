Λογαριασμός
Ουκρανία: Ο ΥΠΕΞ Κουλέμπα χαιρέτισε τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ στη Ρωσία

«Επικροτούμε ιδιαίτερα τα σκληρά μέτρα κατά της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ρωσίας»

Dmytro Kuleba

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη νέα σαρωτική δέσμη κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία και εξήρε τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ρωσίας.

«Επικροτούμε ιδιαίτερα τα σκληρά μέτρα κατά της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ρωσίας και της πρόσβασής της σε τεχνολογία και πόρους στο εξωτερικό», σημείωσε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο X.

«Οποιαδήποτε οντότητα βοηθά τη Ρωσία στην παραγωγή όπλων θα πρέπει να υποβάλλεται στην εντονότερη πίεση», υπογράμμισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, την επιβολή νέων κυρώσεων σε περισσότερες από 300 οντότητες και φυσικά πρόσωπα με στόχο να αποκόψει την πρόσβαση της Ρωσίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της στρατιωτικής παραγωγής για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων Κινέζων προμηθευτών.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των ικανοτήτων του ρωσικού στρατού να εκμεταλλεύεται ορισμένες τεχνολογίες των ΗΠΑ πέραν του ότι στοχεύει οντότητες στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

