Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη νέα σαρωτική δέσμη κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία και εξήρε τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ρωσίας.

«Επικροτούμε ιδιαίτερα τα σκληρά μέτρα κατά της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ρωσίας και της πρόσβασής της σε τεχνολογία και πόρους στο εξωτερικό», σημείωσε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο X.

«Οποιαδήποτε οντότητα βοηθά τη Ρωσία στην παραγωγή όπλων θα πρέπει να υποβάλλεται στην εντονότερη πίεση», υπογράμμισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

We strongly welcome the new sweeping set of U.S. sanctions on Russia and anyone else willing to aid Russia’s war effort.



Given the loud whines of the Russian regime's top propagandists, these measures strike right where it hurts.



We particularly applaud tough measures against… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 13, 2024

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, την επιβολή νέων κυρώσεων σε περισσότερες από 300 οντότητες και φυσικά πρόσωπα με στόχο να αποκόψει την πρόσβαση της Ρωσίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της στρατιωτικής παραγωγής για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων Κινέζων προμηθευτών.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των ικανοτήτων του ρωσικού στρατού να εκμεταλλεύεται ορισμένες τεχνολογίες των ΗΠΑ πέραν του ότι στοχεύει οντότητες στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.