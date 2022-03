Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε σήμερα «ανήθικη» τη βομβιστική επίθεση σε νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που άφησε 17 τραυματίες από το προσωπικό του νοσοκομείου, σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο.

«Υπάρχουν λίγα πράγματα πιο ανήθικα από το να στοχεύεις ευάλωτους και ανυπεράσπιστους», είπε ο Μπόρις Τζόνσον, κοινοποιώντας μέσω Twitter ένα άρθρο σχετικά με τη ρωσική επίθεση εναντίον του συγκεκριμένου νοσοκομείου.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο μελετά πώς να υποστηρίξει περισσότερο την Ουκρανία για να αμυνθεί από αεροπορικές επιδρομές και θα απαιτήσουμε από τον Πούτιν να λογοδοτήσει για τα τρομερά εγκλήματά του», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

