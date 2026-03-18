Ουκρανία: Ο Σον Πεν βρέθηκε κοντά στο μέτωπο

Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν, που βρίσκεται στην Ουκρανία, μετέβη κοντά στο μέτωπο στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και συναντήθηκε με στρατιώτες, όπως και με έναν πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο της προεδρίας, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε μια ουκρανική ταξιαρχία.

Στον λογαριασμό της στο Telegram, η 157η μηχανοκίνητη ταξιαρχία ανέφερε πως ο Πεν εξέφρασε στους στρατιωτικούς που συνάντησε την «ειλικρινή συμπαράστασή του» και την «ευγνωμοσύνη του».

Η στρατιωτική αυτή μονάδα δημοσίευσε φωτογραφίες όπου εμφανίζεται ο Σον Πεν να στέκεται μπροστά από μία είσοδο της πόλης Σλοβιάνσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Σε μια άλλη φωτογραφία διακρίνεται ο ηθοποιός να κάθεται κοντά στον Αντρίι Γερμάκ, έναν πρώην ισχυρό σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας που παραιτήθηκε τον Νοέμβριο έπειτα από ένα σκάνδαλο διαφθοράς.

Νωρίτερα σήμερα, η 157η ταξιαρχία δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Πεν, που τραβήχτηκε πριν από την άφιξή του στην Ουκρανία, όπου εκείνος διαβάζει ένα μήνυμα έπειτα από αίτημα του «φίλου του Αντρίι Γερμάκ».

Ο ηθοποιός αποτίνει εκεί φόρο τιμής σε στρατιώτες της ταξιαρχίας που πολεμούν εδώ και δεκάδες ημέρες στην πρώτη γραμμή και εκτιμά πως είναι «ιερό καθήκον» της Ουάσιγκτον να στηρίξει την Ουκρανία.

«Αντιπροσωπεύετε τον καλύτερο εαυτό μας και το θάρρος που μπορούμε μόνο να ονειρευτούμε να έχουμε», είπε, απευθυνόμενος στους στρατιώτες της ταξιαρχίας, διαβεβαιώνοντάς τους ότι, κατά τη γνώμη του, «η πλειονότητα των ανθρώπων» στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

