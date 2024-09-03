Ουκρανία: Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ συζητά για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε για την ασφάλεια του ρωσικού πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεσούσης της ουκρανικής εισβολής σε αυτή τη ρωσική περιφέρεια.

Το Κίεβο εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου μια άνευ προηγουμένου εισβολή στο ρωσικό έδαφος, στην περιφέρεια Κουρσκ, προκαλώντας μάχες σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από τον πυρηνικό σταθμό.

Ο Γκρόσι επισκέφτηκε τον σταθμό αυτό την περασμένη εβδομάδα και προειδοποίησε ότι η εγγύτητά του με το πεδίο των μαχών που μαίνονται στην περιοχή είναι "εξαιρετικά σοβαρή".

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο Γκρόσι αναμένεται να μεταβεί αύριο, Τετάρτη, στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, τον οποίο κατέλαβε η Ρωσία λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της τον Φεβρουάριο του 2022.

"Προχωρήσαμε σε μια γενική αξιολόγηση αυτών που είδα (στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ). Είναι καθοριστικής σημασίας να επαναλάβουμε τη σημασία να αποφευχθεί μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα έκτακτο περιστατικό ραδιενέργειας", δήλωσε ο Γκρόσι στους δημοσιογράφους στο τέλος της συνάντησής του με τον Ζελένσκι.

(Ο Ζελένσκι) "κατάλαβε πολύ καλά και δεν νομίζω ότι διαφωνεί με το γεγονός ότι οι πυρηνικοί σταθμοί δεν πρέπει ποτέ να δεχθούν επίθεση", πρόσθεσε.

Η Μόσχα προειδοποίησε επανειλημμένα για τυχόν επίθεση κατά του σταθμού μετά την έναρξη της ουκρανικής εισβολής στον τομέα αυτό.

Από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή, ο ΔΟΑΕ προειδοποιεί συχνά για τους κινδύνους από τις μάχες περιμετρικά των πυρηνικών σταθμών, κυρίως για τον κίνδυνο οποιασδήποτε διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Ο διεθνής οργανισμός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει "σύντομα" ομάδα ειδικών σε ορισμένους ουκρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που έχουν υποστεί ζημιές και θεωρούνται σημαντικοί για την πυρηνική ασφάλεια ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση.

"Η ασφάλεια της εκμετάλλευσης των πυρηνικών σταθμών εξαρτάται από μια σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Λόγω του πολέμου, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ασταθής και εν δυνάμει επικίνδυνη από αυτή την άποψη", δήλωσε ο Γκρόσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

