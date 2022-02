Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Πριν οι δύο πλευρές καθίσουν στο τραπέζι, η ουκρανική πλευρά ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

H ομάδα των Ουκρανών διαπραγματευτών έφτασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί στο σημείο συνάντησης με τους Ρώσους.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις», αναφέρει η ανακοίνωση. «Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος.»

Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στη Λευκορωσία πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην περιοχή του Γκόμελ και σε μικρή απόσταση από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, ο οποίος βρίσκεται στο ουκρανικό έδαφος.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο υπουργός Άμυνας Ολέκσιι Ρέζνικοφ. Αυτός συνοδεύεται κυρίως από τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας.

Κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής της, η Μόσχα δήλωσε ότι θέλει να επιτευχθεί «μια συμφωνία» με το Κίεβο στις σημερινές συνομιλίες, την ώρα που η επίθεσή της δείχνει να συναντά μεγαλύτερη αντίσταση από αυτό που αναμενόταν.

«Κάθε ώρα που παρατείνεται η σύγκρουση, υπάρχουν Ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες που πεθαίνουν. Συμφωνήσαμε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών», δήλωσε σε τηλεοπτικά δίκτυα ο Ρώσος διαπραγματευτής και σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Video του Ruptly από την άφιξη της ουκρανικής αντιπροσωπείας (-6.23 λεπτό)

