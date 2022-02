Την απόφαση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς να αναστείλει την πιστοποίηση του αγωγού NordStream 2 χλευάζει ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.



«Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έδωσε εντολή να σταματήσει η διαδικασία πιστοποίησης του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Καλά. Καλώς ήρθατε στο γενναίο νέο κόσμο όπου οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν πολύ σύντομα 2.000 € για 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου!» αναφέρει χαρακτηριστικά σε tweet του στα αγγλικά και τα γερμανικά.



Η απόφαση της Μόσχας να αναγνωρίζει τις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ήταν δύσκολη αλλά η μόνη πιθανή, επισήμανε το πρωί ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μια πρώτη αντίδραση της Μόσχας προκάλεσε η αναστολή του έργου, ουσιαστικά έτοιμου από πλευράς υποδομών.

Κυρώσεις κατά πέντε ρωσικών τραπεζών και τριών Ρώσων ολιγαρχών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον.

Περιουσιακά στοιχεία αυτών στη Βρετανία θα παγώσουν, θα απαγορευθεί η είσοδος των υπό κυρώσεις ατόμων στη χώρα και θα απαγορευθεί σε Βρετανούς πολίτες και σε βρετανικές εταιρείες να συναλλάσσονται μαζί τους.

Αυτές οι κυρώσεις, είπε ο κ. Τζονσον, είναι η πρώτη δόση, καθώς περαιτέρω διείσδυση ρωσικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, πέρα από τις επαρχίες του Ντονμπάς, θα συνεπάγονται περαιτέρω κυρώσεις.

Οι πέντε τράπεζες είναι οι: Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Black Sea Bank. Τα τρία άτομα κατά των οποίων στρέφονται οι κυρώσεις είναι οι Γκενάντι Τιμτσένκο, Ιγκόρ Ρότενμπεργκ και Μπόρις Ρότενμπεργκ. Πρόκειται για δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες με ισχυρά σημερινής στον τομέα της ενέργειας και συνεχές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!