Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στο Γιάροσλαβλ - Δείτε βίντεο

Στις εγκαταστάσεις προκλήθηκε πυρκαγιά μετά το ουκρανικό κτύπημα - «Κρίσιμες για την εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού», ανέφερε η ανακοίνωση του Κιέβου

Ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Γιάροσλαβλ έπληξε, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, ο ουκρανικός στρατός.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ενημέρωση των Ουκρανών, στις εγκαταστάσεις προκλήθηκε πυρκαγιά από το κτύπημα.

Το Κίεβο τόνσε ότι το συγκεκριμένο διυλιστήριο ήταν κρίσιμης σημασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού, ο οποίος επιχειρεί στα εδάφη της Ουκρανίας.

Δείτε βίντεο από τον ουκρανικό στρατό: 

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά μετά το κτύπημα, που «ανέβηκαν» στα socil media: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία ουκρανικό
11 0 Bookmark