Ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Γιάροσλαβλ έπληξε, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, ο ουκρανικός στρατός.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ενημέρωση των Ουκρανών, στις εγκαταστάσεις προκλήθηκε πυρκαγιά από το κτύπημα.

Το Κίεβο τόνσε ότι το συγκεκριμένο διυλιστήριο ήταν κρίσιμης σημασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού, ο οποίος επιχειρεί στα εδάφη της Ουκρανίας.

Δείτε βίντεο από τον ουκρανικό στρατό:

❗️On the night of April 26, operators of the 🇺🇦1st Separate Center and the 🇺🇦414th Brigade “Birds of Magyar” of the Unmanned Systems Forces successfully attacked the 🇷🇺Yaroslavl Oil Refinery. pic.twitter.com/5yvpv4zgvW — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 26, 2026

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά μετά το κτύπημα, που «ανέβηκαν» στα socil media:

🔴Ukrayna, Rusya'nın Yaroslavl Petrol Rafinerisini insansız hava araçları ile hedef aldı. pic.twitter.com/3L9xIGMwU6 — Furkan Haber (@furkanhabernet) April 26, 2026

Πηγή: skai.gr

