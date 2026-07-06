Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η Άγκυρα στο επίκεντρο της άμυνας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Άγκυρα φιλοξενεί για δεύτερη φορά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στο προεδρικό συγκρότημα Μπέστεπε, με τη συμμετοχή 32 ηγετών της Συμμαχίας.

Η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα μέσω της φιλοξενίας της 36ης συνόδου του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση αναφέρεται ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του ΝΑΤΟ, υποδηλώνοντας την κρισιμότητα των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Η Άγκυρα υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περισσότερο τον ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.Aνταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο γιγαντιαίο προεδρικό συγκρότημα, γνωστό ως Μπέστεπε, όπου θα συγκεντρωθούν οι 32 ηγέτες της Συμμαχίας για την 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες της Συμμαχίας. Η πρώτη, εξίσου σημαντική, έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη το 2004.

Πηγή: Deutsche Welle

Μία από τις σημαντικότερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟΗ 36η σύνοδος κορυφής, που αρχίζει αύριο στην Άγκυρα, κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις στην ιστορία της Συμμαχίας, αναφέρουν τα διεθνή μέσα, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει αυτή τη φορά κρίσιμες συζητήσεις που θα διαμορφώσουν τη νέα εποχή της Συμμαχίας και την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας, τη στιγμή που το ΝΑΤΟ επιζητεί τη διατήρηση της ενότητας σε μια περίοδο μεταβαλλόμενης αμερικανικής πολιτικής, ενώ η Τουρκία στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της στη Συμμαχία.Η Τουρκία του προέδρου Ερντογάν, με σημαντικά αναβαθμισμένη την αμυντική της βιομηχανία και χρησιμοποιώντας την ηγετική διπλωματία για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, πιστεύει ότι μπορεί να αυξήσει το διπλωματικό της βάρος και να διευρύνει την επιρροή της λόγω της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος της. Η κατανομή των βαρών θα είναι ένα από τα κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής.Τριάντα δύο αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, θα συναντηθούν στην Άγκυρα και θα συζητήσουν το μέλλον της Συμμαχίας.Χαρακτηριστικό της σημασίας που έχουν για την Τουρκία η ασφάλεια και η αμυντική βιομηχανία είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά, το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, που είχε σχεδιαστεί ως παράλληλη εκδήλωση του ΝΑΤΟ, θα αποτελέσει επίσημο μέρος του προγράμματος της συνόδου κορυφής. Επίσης, θα υπάρξει Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης, στην οποία θα συμμετέχουν το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Ο Τραμπ με συνοδεία 1.000 ατόμων στην ΆγκυραΟ κεντρικός πρωταγωνιστής, ο πρόεδρος Τραμπ, θα φτάσει στην Άγκυρα αύριο το απόγευμα, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1.000 ατόμων. Θα επισκεφτεί το Μαυσωλείο του Ατατούρκ, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος Ερντογάν με επίσημη τελετή.Θα ακολουθήσουν κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες. Τα θέματα συζήτησης αναμένεται να είναι οι αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας, η πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F 35, η προμήθεια κινητήρων F 110 για το τουρκικό μαχητικό KAAN, καθώς και οι εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα. Είναι πιθανό να ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο προέδρων και υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.Το πρόγραμμα του Τραμπ στην ΤουρκίαΤην Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής και θα παραστεί στη Συνάντηση Εργασίας των Ηγετών του ΝΑΤΟ. Το απόγευμα της Τετάρτης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα έχει επίσης διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Αχμέντ Σάρα της Συρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα αργότερα την ίδια ημέρα.Η Τουρκία βλέπει το στάτους της να ανεβαίνει χάρη στα εργοστάσια όπλων της και τον Τραμπ. Η φιλία τους και η ανάγκη για παραγωγή όπλων έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο άλλες χώρες του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν την Τουρκία, γράφουν αναλυτές.Για χρόνια, πολλοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετώπιζαν την Τουρκία με καχυποψία για την αγορά των S 400, για τις επιθέσεις κατά των Κούρδων στη Συρία και την καθυστέρηση στην προσπάθεια της Σουηδίας να ενταχθεί στη Συμμαχία. Πολλοί, δε, επεσήμαναν την απομάκρυνση της Τουρκίας από τη δημοκρατία υπό τον Ερντογάν, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ του ύφους ηγεσίας του Τραμπ και εκείνου του Ερντογάν.Η Τουρκία επιδιώκει να εδραιωθεί ως βασικός εταίρος στην άμυναΗ Άγκυρα ελπίζει ότι η φιλοξενία της παρούσας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ θα εδραιώσει την άνοδό της ως βασικού ευρωπαϊκού εταίρου ασφάλειας, βασιζόμενη στην ταχεία ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας, παρά την αντίσταση ορισμένων συμμάχων.«Είναι αδιανόητο να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Τουρκία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ πιέζει για την «ένταξη» της Τουρκίας σε όλες τις δομές άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης.«Η Τουρκία έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός πανευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων. Αυτό θέλει να αλλάξει η Τουρκία... Και για να το κάνει αυτό, θα χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής για να επιδείξει τις δυνατότητές της», δηλώνει ο επικεφαλής του German Marshall Fund στην Άγκυρα.

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