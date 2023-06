Ουκρανία: Ξεκίνησαν ασκήσεις αντιμετώπισης πυρηνικής καταστροφής κοντά στον σταθμό της Ζαπορίζια - Δείτε βίντεο

Ασκήσεις αντιμετώπισης πυρηνικής καταστροφής κοντά στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ξεκίνησαν σήμερα οι Ουκρανοί, όπως δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο Πάτρικ Ρίβελ , ένας ρεπόρτερ από το ABC News, έγραψε στο Twitter το πρωί της Πέμπτης ότι βρισκόταν στη Ζαπορίζια με Ουκρανούς εργάτες έκτακτης ανάγκης οι οποίοι έκαναν εξάσκηση για το πώς να αντιδράσουν εάν η Ρωσία ανατινάξει τον πυρηνικό σταθμό της πόλης.

Ο κυβερνήτης της Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν, δήλωσε στο Telegram: «Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο συντονισμός των ενεργειών όλων των υπηρεσιών σε περίπτωση πραγματικής απειλής έκτακτης ανάγκης στον πυρηνικό σταθμό Zαπορίζια» και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

In Zaporizhzhia today filming Ukrainian emergency workers doing drills practicing how to respond if Russia blew up the nuclear power plant here.

